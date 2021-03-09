Курс евро составил 87,9975 руб./EUR1 в 13:55 МСК, что на 44,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 73,94 руб./$1, подешевев на 26,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 34,35 копейки — до 80,27 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к евро опережающими темпами на фоне падения его котировок в паре с долларом на Forex. На глобальном рынке доллар в целом удерживается вблизи максимальной отметки за три с половиной месяца по отношению к основным мировым валютам.

Поддержку доллару оказывают надежды на более быстрое восстановление экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и продолжающийся рост доходности US Treasuries. Надежды на восстановление экономики США растут на фоне ожидания скорого принятия новой программы стимулирования объемом $1,9 трлн, предложенной президентом страны Джо Байденом.