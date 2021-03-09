"Мне неизвестно об этом. Лучше, конечно, адресовать эти вопросы в штаб (оперативный штаб при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом — ИФ)", — сказал он во вторник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Что касается сертификатов, то, вы знаете, что у нас пока возобладал скептический подход. Этот вопрос рассматривался, и, вы знаете, что правительственный штаб не поддержал эту идею", — напомнил представитель Кремля.

Комментируя дискуссии о введении "ковидных паспортов" за рубежом, Песков заметил, что "пока ни у кого нет окончательного понимания, будут ли они как-то унифицироваться, насколько они будут взаимозаменяемыми и взаимопризнаваемыми".

При этом он подчеркнул, что подобные дискуссии — это "повод для активизации ковидной дипломатии".

"Конечно, наш МИД и другие ведомства, наверняка, будут в контакте с нашими визави, чтобы активно обсуждать эти вопросы", — добавил Песков.