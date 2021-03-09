"Мы приглашаем к участию молодую аудиторию соцсетей, ребят 15-17 лет, для которых снимать видео и выкладывать в сеть является частью их жизни. Мы принимаем заявки до 11 апреля. Конечно, если нам пришлют видео ребята младше, мы будем рады и в любом случае рассмотрим их заявки. Поэтому мы приглашаем к участию всю молодежь, кому интересно рассказать что-то о городе, где они живут", — рассказала на пресс-конференции во вторник глава комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева.

Она добавила, что главное для участников – попасть в тему конкурса, сообщив о самом красивом, увлекательном месте или явлении своего региона. И это не только культурные или исторические достопримечательности, но и интересные парки, события, рестораны и любые другие объекты, которые могут заинтересовать туристов.

В конкурсе 10 номинаций по темам "Урбанистика", "Гуманитарные технологии", "IT и телекоммуникации", "Транспорт и космос", "Биотехнологии и биомедицина", "Экология", "Энергетика", "Креативные индустрии", "Scienceart", "Россия глазами детей". Организаторы – Ростуризм, комитет по туризму Москвы, издательство "Просвещение".

"Блогеры по сути становятся амбассадорами своих городов на популярной площадке. Мы бы хотели посмотреть на регионы глазами этих ребят, чтобы они рассказали об интересных местах в своих городах, достопримечательностях, вкусных ресторанах, о том, как весело провести время в их городе. То есть, все то, что каждому туристу нужно знать при планировании путешествия", — сообщила, в свою очередь, глава Ростуризма Зарина Догузова

Она добавила, что решения о поездках туристы все чаще принимают, ориентируясь на отзывы в соцсетях. "И молодые ребята, как самые активные пользователи, по сути, сегодня формируют моду на путешествия по тем или иным направлениям", — сказала она.

Догузова напомнила, что в прошлом году ведомство уже запускало в TikTok конкурс, в рамках которого экскурсоводы, гиды проводили онлайн-экскурсии, записывали видеоролики о своих городах.

"Нам очень понравился этот проект, он получил 400 млн просмотров. Это популярная площадка, чтобы сделать путешествия по стране более доступными. Мы рассчитываем на то, что будем планировать свои поездки по России, ориентируясь на ролики, которые запишут ребята. Что проект позволит нам другими глазами взглянуть на Россию", — подчеркнула она.

Проничева подчеркнула, что жюри конкурса не будет требовать от участников профессиональных видео.

"Но в жюри будут профессиональные режиссеры, актеры, блогеры, которые смогут дать оценку ребятам. Победители станут амбассадорами своих регионов, смогут стать блогерами и рекомендовать места для посещения в своем регионе. По итогам конкурса победители смогут отправиться в путешествие по стране и посмотреть несколько городов, перемещаясь на специальном детском поезде, предоставленном ОАО "РЖД". Поезд будут встречать профессионалы туризма, которые расскажут о достопримечательностях этого места, блогеры, которые расскажут, как правильно снять видео", — рассказала она.

По словам Проничевой, итоги конкурса будут подведены до конца апреля, а путешествие по железной дороге для победителей будет организовано летом 2021 года.

Она также рассказала, что в 2020 году, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, в Москве побывали 3 млн туристов школьного возраста.