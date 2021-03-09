"В недалеком будущем китайская версия международного сертификата здоровья для туризма будет способствовать здоровому, безопасному и упорядоченному общению людей из разных стран и станет надежной гарантией для китайских граждан, путешествующих по миру", — говорится в сообщении ведомства в Wechat.

Сертификат показывает результаты тестов на нуклеиновую кислоту и антитела IgG, а также наличие или отсутствие прививки от коронавируса. Эту информацию может получить любое иностранное здравоохранительное ведомство, считав QR-код. При желании сертификат можно распечатать.

Похожие технологии в Китае уже применялись. Так, "коды здоровья" появились в стране еще в прошлом году, чтобы сдержать распространение коронавируса. QR-код, который можно было получить в электронном кошельке или приложении, использовался для пропуска на работу, в общественные места или в транспорт.