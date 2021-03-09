Операция по спасению раритета прошла в минувшие выходные по поручению губернатора Александра Дрозденко.

"Неравнодушные жители сообщили в инстаграм главе региона, что некие самодеятельные археологи выкопали и оставили на острове в Выборгском заливе пушку с гравировкой "Александровский завод", — говорится в сообщении.

Руководство Выборгского объединенного музея-заповедника организовало операцию по спасению орудия. Его вывезли в Выборгский замок.

"После обследования и реставрации раритет будет выставлен на общее обозрение на территории Выборгского объединенного музея-заповедника", — отметили в пресс-службе.