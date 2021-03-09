"Мы хотим создать стандарты развития вокзальных комплексов и прилегающих к ним территорий... Мы хотим, чтобы приходили серьезные инвесторы, были качественные кафе и рестораны. Доход от аренды в этой части вторичен, нам важен комфорт для пассажиров", — сказал Плутник.

"Процесс разработки этих стандартов идет, какую-то часть объектов начнем в новом формате предлагать коллегам в аренду, я думаю, весной этого года. В целом в этом году вся работа по стандартам будет завершена", — добавил он.

По его словам, стандарты будут описывать сохранение архитектурного наследия вокзальных комплексов, требования к оформлению вывесок, стандарты размещения рекламы. В стандартах также будет расписан регламент по безопасности, применение современных технологий.

При этом РЖД не планируют останавливать уже действующую программу модернизации вокзалов. В качестве примера совмещения действующей программы с новыми стандартами Плутник привел недавно открытый вокзал в Иваново, где уже "практически все стандарты применены".

Он также сообщил, что РЖД пересматривают формат и концепцию развития вокзалов, в перспективе планирует заключать долгосрочные договора аренды с сетевыми кафе и магазинами одежды.

"На вокзалах должны быть разные точки. Не только для прибывающих и отправляющихся пассажиров, но, чтобы любой горожанин мог зайти на вокзал пообедать. Вокзал для всех — это городская доминанта, важная часть городской инфраструктуры", — сказал он.

"Сейчас все устроено так, что сетевикам сложно заходить. Это касается и сетевых кафе, и сетевых аптек, и всех ", — пояснил он.

Плутник положительно оценил идею открытия на вокзалах отелей и фитнес-центров. "На вокзале должны быть все городские удобства. Если там будут спортивные центры, коворкинги, отели — это только добавит ценности месту ", — сказал он.

Основной идеей нового формата является отсутствие на вокзалах и близлежащих территориях нестандартных точек торговли и общепита.

В Москве и Московской области РЖД уже начали работу по расторжению договоров аренды с владельцами нестационарных точек торговли на вокзалах, напомнил Плутник.