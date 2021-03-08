"Для иностранных граждан, имеющих свидетельство о вакцинации, пройденной не менее чем за 14 дней и не более чем за 3 месяца до прибытия в Таиланд, а также имеющих справку об отсутствии заражения COVID-19 по результатам анализа, сделанного не позднее, чем за 72 часа до вылета в Таиланд, и показавших отрицательный результат при анализе на COVID-19 по прибытии в Таиланд, сократить сроки карантина с 14 до 7 дней", — говорится в сообщении.

Не имеющие свидетельства о вакцинации туристы со справкой об отрицательным тесте на коронавирус, сделанном не позднее, чем за 72 часа до вылета в Таиланд, будут находиться на карантине не 14, а 10 дней.

Такие решения были приняты в понедельник на заседании правительственного комитета по борьбе с распространением инфекционных заболеваний.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда разрабатывают план по сокращению до трех дней или даже полной отмене обязательного 14-дневного карантина для иностранных туристов, прошедших вакцинацию. На новостях об ослаблении ограничений выросли акции тайских гостиничных и ресторанных операторов.

Таиланд открыл границу для иностранных туристов в октябре, однако строгие правила въезда отпугивают большинство гостей. В частности, путешественникам нужно сдавать тесты ПЦР и отбывать 14-дневный карантин в одобренных правительством отелях.