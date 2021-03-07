"За Полярным кругом, в заливе Нильмогуба Лоухского района, открылась первая в мире подледная галерея искусств. Почти полтора месяца под водой будут "парить" картины, фотографии и скульптуры", — написал Парфенчиков на своей странице в соцсети в воскресенье.

На выставке можно увидеть фотографии Виктора Лягушкина, сделанные подо льдом Белого моря, а также скульптуры, инсталляции и картины маслом художника Дениса Лотарёва. По словам Парфенчикова, таким образом авторы хотят показать людям подледный мир и обратить внимание на проблему таяния ледников и изменения климата.

"В буквальном смысле окунуться в галерею можно неподалеку от туристического цента "Полярный круг" в деревне Нильмогуба. Сделать это можно до начала таяния льдов в середине апреля", — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что вход свободный, но у гостей должен быть опыт погружений с аквалангом и дайверская сертификация. Выставку уже посетили дайверы из России, Китая, Германии и Франции.