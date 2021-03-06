Министр отметил, что есть большой потенциал использования Кемерово как крупного логистического центра между Томском, Новосибирском, Барнаулом, Красноярском. У региона есть также большой туристический потенциал, в том числе и в рамках развития Большого Алтая.

"Планируется развитие туристического комплекса "Шерегеш" — в планах привлечение более 8 млрд рублей частных инвестиций, создание 1,7 тысячи новых рабочих мест. Ожидаемый результат — рост турпотока в два раза к 2024 году, до 1 млн человек. В рамках программы предлагается выделить 2,5 млрд рублей на необходимую инженерную и дорожную инфраструктуру", — сообщил Решетников.

Шерегеш — поселок в Таштагольском районе Кемеровской области у подножия горы "Зеленая", в нем расположен одноименный горнолыжный курорт.