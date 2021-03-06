"Седьмого и восьмого марта будет осуществляться круглосуточное водоснабжение. Хороших выходных", — написала глава администрации курортного города Янина Павленко на своей странице в фейсбуке в субботу.

Круглосуточную подачу воды на праздники, с 6 по 9 марта, пообещали ранее жителям Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов Крыма.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может повториться в 2021-м.

Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости с конца августа прошлого года переведены на графики подачи воды: в основном — по шесть часов в сутки.

Курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом живет в таком же режиме с середины декабря (если вода есть в дополнительных источниках: водопадах и реках, то население получает ее круглосуточно).

Курорт Алушта и поселки вблизи с конца февраля нынешнего года получает воду 10 часов в сутки.

Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых — бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.