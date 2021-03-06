"С 6 по 9 марта возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях города Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского (особенно бассейна реки Паратунки), Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов", — сообщил краевой главк МЧС.

Также лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника. Спасатели рекомендовали руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять меры безопасности и не посещать лавиноопасные склоны в ближайшие дни. Как сообщалось, в субботу лавина сошла около школы в камчатском городе Елизово. Под завалами снега оказались мужчина, женщина и восьмилетняя девочка. Мужчину спасти не удалось.