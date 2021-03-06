По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 10:17 мск землетрясения имел координаты -28.39 градуса южной широты и -177.48 градуса западной долготы и находился в 1183 км северо-восточнее города Норт-Шор (входит в агломерацию Окленда).

Предыдущий подземный толчок был зафиксирован в 10:02 мск, эпицентр находился в 1063 км северо-восточнее Норт-Шора.

По интенсивности сотрясений в эпицентре оба сейсмособытия оцениваются как "разрушительные". Геологическая служба США оценила их магнитуду в 6,1 и 5,8 соответственно. Кроме того, по данным сейсмологов США, в 10:16 мск в этом районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 5,6.

Ранее в субботу подземный толчок магнитудой 6,2 был зафиксирован у восточного побережья Северного острова Новой Зеландии в 273 км восточнее города Роторуа.

В очаге сейсмоактивности в районе островной дуги Кермадек достаточно сильные землетрясения продолжаются с четверга, когда там, согласно оценкам Геологической службы США, произошло землетрясение магнитудой 8,1.