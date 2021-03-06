"Крупные туроператоры вышли на финишную прямую кампании раннего бронирования летнего отдыха, она завершится 31 марта. До этой даты мы предлагаем туристам купить в рассрочку любой тур в Турцию, Сочи, Крым или Абхазию на чартерном рейсе", — сказали в компании.



Там отметили, что на этапе бронирования путешественникам нужно внести лишь пять тысяч рублей в качестве предоплаты. Эту сумму нужно внести в течение первых трех дней с того момента, как туроператор подтвердит все составляющие тура. Следующие 15% от стоимости путевки нужно оплатить до 15 апреля, а остаток – за две недели до вылета.



"В прошлые годы на туристическом рыке действовали более жесткие условия. Забронировать отдых в понравившийся отель со скидкой можно было, оплатив как минимум половину стоимости. Поэтому нынешняя ситуация в какой-то степени уникальна", — отметили в "Интуристе".



Там добавили, что по окончании кампании раннего бронирования цены на туры на чартерной перевозке начнут расти на 20-45%, поэтому рассрочка поможет сэкономить – особенно путешественникам, выбравшим дорогие туры.



Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что летний отдых в российских регионах по акциям раннего бронирования сейчас продается лучше, чем в доковидном 2019 году. В то же время зарубежные туры на лето россияне покупать не спешат, несмотря на снижение цен.