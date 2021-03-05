"Топливный сбор на внутрироссийские рейсы "Аэрофлота" и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU, с 10 марта 2021 года действительно будет увеличен. Для тарифов класса "Эконом" увеличение составит 150 руб. за сегмент", — сказали в авиакомпании.

Там отметили, что топливный сбор является плавающим и выступает мерой по частичной компенсации затрат на ГСМ, напомнив, что весной 2020 года он был существенно снижен. Как сообщалось, снижение сбора, включаемого в цену билетов в классе "эконом", на внутрироссийских рейсах составило тогда более 40%.

"С мая 2020 по январь 2021 года средняя цена на топливо в структуре расходов авиакомпании на внутренних рейсах выросла на 40%", — добавили в "Аэрофлоте".

Текущий сбор для "эконома" — 1,5 тыс. руб., тогда как ранее он был на уровне 2,7 тыс. руб.

РФ из-за пандемии коронавируса с 27 марта полностью остановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. На перелеты между регионами ограничений не вводилось, но из-за падения спроса в условиях карантина авиакомпании сами начали отменять рейсы. В частности, "Аэрофлот" сообщал о сокращении перевозок внутри РФ в апреле и мае.