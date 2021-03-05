Рейсы Москва – Загреб – Москва будут осуществляться один раз в неделю, по пятницам. Время полета составит 3 часа. Билеты доступны на сайте авиакомпании.

Пресс-служба уточняет, что по мере восстановления международного воздушного сообщения могут вноситься изменения в частоту выполнения рейсов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 в апреле запустит чартерные рейсы в Хорватию. Так, с 25 апреля начнутся полеты в Пулу, с 26 апреля – в Дубровник.

Полеты будут доступны категориям пассажиров, которым разрешен перелет при действующих "ковидных" ограничениях. Так, перелет из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство.

Кроме того, рейсами в Хорватию смогут воспользоваться транзитные путешественники (покинуть территорию страны нужно в течение 12 часов), им не понадобятся тесты на коронавирус или соблюдение режима самоизоляции.