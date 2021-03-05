В системе бронирования туроператора появились недорогие туры в Сербию с прилетом в столицу республики город Белград на регулярных рейсах авиакомпаний NordWind, "Aэрофлот", Air Serbia и Turkish Airlines.

Туристам доступны сити-туры в Белград, на горнолыжные и бальнеологические курорты, винно-гастрономическими туры, а также полноценные недельные экскурсионные программы с посещением сразу нескольких регионов страны.

Продолжительность горнолыжных и сити-туров – от двух ночей до двух недель, экскурсионных и оздоровительных поездок – от семи ночей и более.

"Пока в путешествие можно отправиться из Москвы, но постепенно география вылетов будет расширена", — отметили в "Интуристе".

Там добавили, что в апреле и мае стоимость трехдневного сити-тура в Белград с перелетом на рейсах Turkish Airlines (стыковка в Стамбуле) и размещением в отеле 3* с завтраками стартует от 50,7 тыс. рублей на двоих. Стоимость недельного экскурсионного тура с размещением в отеле 4* составит от 1320 евро на человека.

"Сербия – практически единственное сейчас доступное европейское направление для российских туристов. Страна интересна не только своими историко-культурными достопримечательностями, но и кухней Балкан. Российским путешественникам здесь будет комфортно: в Сербии прекрасно понимают русский язык, а отношение к нашим соотечественникам всегда было очень дружественным и душевным", — сказал исполнительный директор туроператора Алексей Липатов.

Граждане РФ могут посещать Сербию по заграничному паспорту без получения визы на срок не более 30 дней. В условиях пандемии для въезда в Сербию потребуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия в страну.