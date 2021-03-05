Там уточнили, что с 00:00 7 марта и до 23:59 8 марта медиафасад Останкинской телебашни, который будет подсвечиваться розовым цветом, украсит видеооткрытка, на которой попеременно будут демонстрироваться изображения цветов, надписи "8 Марта", "Международный женский день" и "Вам, любимые!".

Праздничную подсветку на телебашнях 8 Марта включат филиалы РТРС в Челябинске, Воронеже, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске, Перми, Пензе, Екатеринбурге, Грозном и других городах.

"Акция "Вам, любимые!" проходит по всей России. В ней задействованы самые известные площадки Москвы, такие как ВДНХ и Парк Горького, а также многочисленные места отдыха и досуга в других регионах",- рассказали в РТРС.