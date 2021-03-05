Всего в программу вошли 39 мероприятий, которые будут организованы в музеях, библиотеках, детских школах искусств, а также в учреждениях образования.

Рязанцы в период масленичной недели с 8 по 14 марта смогут принять участие в тематических конкурсах, викторинах и интерактивных поздравлениях. Кроме того, для жителей проведут различные мастер-классы и познавательные лекции об истории появления праздника, рецептах блинов. Работы юных горожан продемонстрируют на специальных выставках.

"В районе Зеленого театра, а также в Лесопарке и на Почтовой установят большие экраны, которые будут транслировать тематические ролики, в том числе музыкальные, для создания праздничного настроения", — сообщила Штевнина.

Проведения праздника в онлайн-формате связано с действием карантинных мер против распространения коронавирусной инфекции. По данным оперативной группы регионального правительства, на 5 марта с диагнозом COVID-19 в Рязани выявлено 13023 человека, в целом по области — 24792 человека. Для жителей областного центра продолжает действовать масочный режим в транспорте, магазинах и местах скопления людей, горожане в возрасте 65+ находятся на самоизоляции.