Полеты будут совершаться один раз в неделю по пятницам.

"Открытие авиасообщения с Сейшелами стало возможным после принятия соответствующего решения оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и открытия границы для иностранных туристов, в том числе россиян, властями Сейшел", — говорится в сообщении.

"Аэрофлот" отмечает, что граждане России могут въезжать на территорию Сейшельских островов без ограничений, виза не нужна. Для путешествия потребуется отрицательный тест на COVID-19 на арабском, английском или французском языках, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета из первой точки маршрута.

Как сообщалось, власти Сейшельских островов с 25 марта разрешат въезд на архипелаг туристам со всего мира без прохождения карантина и сертификата о вакцинации, им понадобятся только справки о тестах.

Россия формально возобновила авиасообщение с Сейшельскими островами в ноябре, позже "Аэрофлот" получил допуски на выполнение регулярных рейсов из Москвы в столицу архипелага Викторию. Однако прямые рейсы так и не были запущены, так как Россия не вошла в перечень стран, гражданам которых был разрешен въезд на Сейшелы.

В конце января власти Сейшел разрешили въезд в страну путешественникам со всего мира, в том числе и россиянам, при условии предоставления сертификата о вакцинировании (любой вакциной, в том числе и "Спутник V") и отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.