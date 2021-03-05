Показатели динамики по международным и внутренним перевозкам, а также абсолютные показатели в МАА не уточнили, отметив, что основным фактором снижения по-прежнему остается незначительный пассажиропоток на международных воздушных линиях.

Ассоциация напоминает, что в феврале 2020 года еще не действовали масштабные ограничения против COVID-19.

Как сообщалось, в январе пассажиропоток крупнейших аэропортов, по данным МАА, снизился на 33% г/г. Трафик на внутренних воздушных линиях в январе сократился лишь на 4% г/г. Однако перевозки по зарубежным маршрутам, ограниченным из-за пандемии COVID-19, по-прежнему сильно проседают — на 85% г/г, уточняли в ассоциации.

Статистика пассажиропотока аэропортов включает перевозки не только российских, но и иностранных авиакомпаний.