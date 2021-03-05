"Британские туристы, вакцинированные от COVID-19, смогут без ограничений посещать Кипр с 1 мая. Им не нужно будет сдавать тесты ПЦР и проходить карантин", — пишет издание.



Как отмечает газета, есть определенные требования к вакцине – она должна быть одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам. Кроме того, вторую дозу необходимо ввести не позднее, чем за неделю до поездки. Власти Кипра оставляют за собой право проводить выборочное тестирование по прибытии.



Сама Великобритания при этом готовится разрешить международные поездки с целью туризма 17 мая, если к этой дате число новых случаев коронавируса в стране продолжит снижаться.



Великобритания – крупнейший рынок для туристической индустрии Кипра. Страна в значительной мере зависит от иностранных путешественников: доходы от туризма составляют 13% ВВП. В 2020 году они сократились на 85%.



Вспышка коронавируса на Кипре была не такой значительной, как во многих других странах. По состоянию на 5 марта там 36 тысяч заболевших, скончались 232 человека. Власти также ввели повсеместное тестирование, которое почти каждый гражданин обязан проходить раз в неделю.



"Примеру Кипра могут последовать Испания, Португалия и Греция, для которых также важен британский туристический рынок", — сообщает издание.



Для российских туристов Кипр собирался открыть границу 1 марта, но потом перенес дату на 1 апреля. Пока неизвестно, в какой из цветовых категорий (красной, оранжевой или зеленой) окажется РФ. От категории будут зависеть медицинские требования к российским туристам при пересечении границы.