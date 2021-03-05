"Инцидент произошел в прибрежном городе Падангбай на востоке острова. Два иностранца – 42-летний мужчина из России и его 26-летняя спутница из Украины находятся под следствием из-за подозрения в обмане с тестами на коронавирус", — отмечает портал.
Как уточняется, туристы прибыли из Ломбока, после чего были проверены сотрудниками медицинского офиса в порту города Падангбай. Медики усомнились в подлинности их ПЦР-тестов на COVID-19 и сообщили об этом в полицию.
В результате выяснилось, что указанный в справках госпиталь анализы туристам не проводил.
По сообщениям из телеграмм-каналов, задержанными оказались бывший муж российской певицы Айзы Дмитрий Анохин и его подруга Оксана Мухина.
Сегодня в 14:10
Россиянина и украинку задержали на Бали из-за поддельных тестов на COVID-19
МОСКВА. 5 МАРТА. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ – Туриста из России с украинской спутницей задержали на курортном острове Бали в Индонезии по подозрению в предоставлении фиктивных ПЦР-тестов на COVID-19, сообщает портал Coconuts в пятницу.
"Инцидент произошел в прибрежном городе Падангбай на востоке острова. Два иностранца – 42-летний мужчина из России и его 26-летняя спутница из Украины находятся под следствием из-за подозрения в обмане с тестами на коронавирус", — отмечает портал.