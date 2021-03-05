"Наметился интересный тренд. Летом многие россияне планируют посетить крупные города: москвичи хотят поехать в Санкт-Петербург, жители регионов – в Москву. Мы прогнозируем, что цены в гостиницах крупных городов летом подниматься не будут. Сейчас ценовая политика отелей 3-4-5* приемлемая", — сказал он.

По мнению Игнатьева, культурно-познавательный туризм в 2021 году станет одним из серьезных трендов, который составит конкуренцию пляжному отдыху.

"Емкости Краснодарского края и Крыма в прошлом году были плотно заполнены. Если в этом году в городах будут открыты музеи и другие подобные места, спрос будет очень хорошим, поскольку туристам интересно попробовать новое", — сказал он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила журналистам, что спрос на экскурсионные поездки по РФ зимой упал на 30-35% из-за антиковидных ограничений, но к весне ситуация начала улучшаться.