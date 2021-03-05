"Перед длинными выходными комитет Тульской области по развитию туризма и Московский метрополитен разослали пользователям мобильного приложения "Метро Москвы" пуш-уведомления с приглашением посетить Тульскую область. Такие сообщения получили 4,4 миллиона москвичей", — сообщает пресс-служба тульского правительства.

Тульская область успешно сотрудничает со столицей в разных сферах. И акция с приглашениями — продолжение этого партнерства, отметили в пресс-службе.

В 2020 году, несмотря на ограничения из-за коронавируса, Тульскую область посетили 1,134 млн человек. И, как и раньше, большинство из них (63,7%) составили гости из Москвы и Московской области, подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Тульская область вошла в новый проект Ростуризма "Наполни выходные эмоциями", который направлен на популяризацию и продвижение внутренних туристических поездок. Также регион участвует в проекте Ростуризма "Русские выходные или в трех часах до...", предлагающее жителям близлежащих областей посетить тульский регион и ознакомиться с его достопримечательностями.

Всего в Тульской области действует 226 туристических и 114 межрегиональных маршрутов.