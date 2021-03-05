"Итоговый план (по развитию Кавминвод — ИФ) состоит из 25 мероприятий до 2026 года на общую сумму 45 млрд рублей, из них за счет средств федерального бюджета — более 38 млрд рублей", — сказал представитель министерства.

По его словам, с учетом поступивших предложений Минэкономразвития России в начале марта повторно направило проект плана на согласование в заинтересованные федеральные органы.

Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров накануне в ходе рабочей поездки на Северный Кавказ осмотрел в городах Кавминвод предлагаемые для включения в данный план проекты. Он отметил, что их реализация позволит значительно увеличить турпоток на курорт.

"Обоснованность этих проектов очевидна. Хорошая перспектива для прироста турпотока, потому что практически они (проекты — ИФ) находятся в курортных зонах этих городов. Это позволит серьезно привлекать туристов и улучшить городскую инфраструктуру", — сказал Назаров журналистам.

Кроме того, Минэкономразвития РФ проанализировало нормативно-правовую базу развития Кавминвод. В итоге были выявлены проблемные вопросы в части одновременного применения двух различных правовых режимов. Был разработан проект постановления правительства РФ, которым предлагается в соответствии с действующим законодательством признать расположенные в пределах территории КМВ в Ставропольском крае, КБР и КЧР курорты федерального значения Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск единым курортным регионом.

"Данный документ сейчас в стадии разработки, согласования. Это даст единые правила ведения хозяйственной деятельности на территории курорта. Планируем закончить работу в этом году", — сообщил замминистра.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития России по поручению вице-премьера РФ Юрия Трутнева совестно с правительством Ставрополья проводит работу по подготовке отдельного плана мероприятий по развитию Кавминвод. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал его создание. Предварительно план включал 25 мероприятий с объемом финансирования порядка 40 млрд рублей, в том числе, за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, а также частных инвесторов.

План должен помочь решению проблем, которые сдерживают развитие городов-курортов, как в части привлечения отдыхающих и туристов, так и качества жизни населения территории.