"Мадейра уже принимает туристов с отрицательными тестами на COVID-19, сделанными в течение 72 часов до поездки. Теперь на архипелаге готовы приветствовать и путешественников, прошедших вакцинацию, а также переболевших коронавирусом. Дополнительные тесты им не понадобятся", — пишет портал.



Так, принимается официальный сертификат вакцинации для каждой страны. В нем должно быть указано, что турист получил две дозы вакцины (с датами) и прошел последующий период иммунизации.



"Кроме того, принимается доказательство выздоровления от COVID-19 за последние 90 дней, подтвержденное страной происхождения. В нем должно быть указано имя, дата рождения, информация о перенесенном COVID-19 с пометкой "выздоровел", — уточняет портал.



Документация о прививках либо перенесенном коронивирусе на английском языке должна быть направлена туристами в приложение Madeirasafe.com до поездки на Мадейру.



Мадейра – автономный регион Португалии, который расположен на одноименном архипелаге у северо-западного побережья Африки, состоящем из четырех вулканических островов. Он славится своим теплым субтропическим климатом и крепленым вином мадерой. На главном острове архипелага – Мадейре – туристов привлекают реликтовые леса, высокие скалы, галечные пляжи и поселения в дельте реки Фаха.