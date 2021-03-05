Поезд N164/163 будет курсировать раз в три дня в период с 30 апреля по 9 мая и с 24 мая по 30 сентября. Протяженность маршрута составит более 1,8 тыс. км, этот путь поезд пройдет за 28 часов.

Первый поезд отправится из Москвы 30 апреля в 14:45 мск и прибудет в Феодосию 1 мая в 18:55 мск. Из Феодосии первый состав отправится 1 мая в 20:00 мск и прибудет в Москву 3 мая в 04:00 мск.

В составе — купейные и плацкартные вагоны. Глубина продажи билетов на поезд составляет 90 суток.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря того же года: из Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь. ГСЭ в январе 2020 года подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.