"Как ранее сообщалось, всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки в Турцию. По уточненной информации турецких властей, это требование будет действовать до 15 апреля", — говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии напоминают, что требование о справках не распространяется на транзитных и трансферных пассажиров, а также детей до 6 лет.

Турция ввела требование о справках на коронавирус при въезде 30 декабря 2020 года в связи с распространением "британского штамма" коронавируса. Документ требуется при посадке в самолет, в случае его отсутствия пассажир не допускается на борт.