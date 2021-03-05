"Суворовские крепости, служившие местами сдерживания турецких войск в Крыму в конце 1770-х годов, являются памятниками важнейшего периода в истории нашей страны. Они должны быть найдены, приведены в надлежащий вид, снабжены информационными щитами", — сообщила заведующая отделом естественно-научных методов в археологии Крыма Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ Татьяна Смекалова. Ее слова приводятся в пресс-релизе.

Исследователи планируют разработать также туристические маршруты по "суворовским местам Крыма".

"Значимым этапом работы экспедиций будет создание нескольких туристических маршрутов. Первой экскурсией станет путь от крепости в Ак-Мечетской Гавани (сейчас поселок Черноморское) к высшей точке Тарханкута, где находится первый из обнаруженных фельдшанцев — оборонительных сооружений. Это единственный пункт на Тарханкуте, откуда видно как все южное, так и юго-восточное побережье полуострова. Крепость выполняла важную военно-сторожевую функцию, охраняя единственную дорогу из Гезлева (сейчас Евпатория) в Ак-Мечетскую Гавань", — отметила эксперт.

Еще в 2008 году ученые КФУ обнаружили в полевых записях советского археолога Павла Шульца 1993 года зарисовку неизвестной крепости, которой и оказался фельдшанц, расположенный на Тарханкуте.

"В Российском государственном военно-историческом архиве мы нашли атлас 1778 года, содержащий подробные красочные чертежи 33 таких каменно-земляных укреплений, воздвигнутых Александром Суворовым в Крыму. Построенные в 1778 году оборонительные сооружения (фельдшанцы) являются, прежде всего, памятниками военно-инженерного искусства конца XVIII века. Однако для нашей истории гораздо важнее, что эти крепости сыграли значимую роль в удержании попыток Турции нарушить условия мира 1774 года и усилить свое влияние на Крымское ханство. В конечном итоге, именно благодаря Александру Суворову российские войска отстояли Крым после новой турецкой угрозы конца 1770-х годов и, тем самым, способствовали последующему присоединению Крыма к Российской империи в 1783 году", — добавила Смекалова.

Такие фельдшанцы были построены по всему побережью Крыма, а также в ключевых точках вдоль главных дорог и в местах переправ через реки. Противники, крейсировавшие флотом у крымских берегов, не могли высадиться на сушу, не встретив русских войск.

Ученые планируют провести три экспедиции: осенью текущего года на северо-западе и западе полуострова, весной 2022-го — в центре и на юге, осенью того же года — в Восточном Крыму.

Исследовательская программа подана на конкурс президентских грантов РФ 2022 года.