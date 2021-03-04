«ПЦР-тест для въезда на Сейшелы должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до прилета. Обязательный карантин будет отменен, и все туристы смогут свободно отдыхать в отелях, прошедших сертификацию, — цитирует его Сейшельское агентство новостей.

Он также отметил на пресс-конференции, что ношение масок, постоянная дезинфекция рук и социальное дистанцирование останутся обязательными для всех гостей.

«Мы надеемся, что это даст экономике необходимую передышку, которая нужна стране. Спрос на отдых есть сейчас во всем мире, и Сейшелы — одно из потенциально востребованных направлений», — добавил министр.

Он также сообщил, что граждане Южноафриканской республики не смогут прилететь на Сейшелы и после 25 марта. По словам чиновника, это решение принято для защиты туристов из европейский стран, наиболее значимых рынков для островов.

Главный секретарь по туризму Анн Лафортюн добавила, что туристы должны бронировать размещение только в сертифицированных отелях. По ее словам, всего на Сейшелах сертификаты безопасности получили 536 отелей и апартаментов из 700.

По словам Лафортюн, иностранные туристы смогут свободно перемещаться по всем островам архипелага, а также плавать на яхтах.

Шерин Фрэнсис из Совета по туризму Сейшельских островов добавила, что авиакомпании, которые уже выполняют рейсы на архипелаг, сохранят расписание полетов и могут увеличить число рейсов. По ее словам, планируется также возобновление рейсов «Аэрофлота» который привезет российских туристов.

Россия формально возобновила авиасообщение с Сейшельскими островами в ноябре, позже "Аэрофлот" получил допуски на выполнение регулярных рейсов из Москвы в столицу архипелага Викторию. Однако прямые рейсы так и не были запущены, так как Россия не вошла в перечень стран, гражданам которых был разрешен въезд на Сейшелы.

В конце января власти Сейшел разрешили въезд в страну путешественникам со всего мира, в том числе и россиянам, при условии предоставления сертификата о вакцинировании (любой вакциной, в том числе и "Спутник V") и отрицательного ПЦР теста на COVID-19.