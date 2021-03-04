Как сообщил исполняющий обязанности министра туризма Сахалинской области Андрей Ромашевский в четверг на заседании облдумы, оба проекта на территории опережающего развития (ТОР) "Курилы" планирует осуществить ООО "Васта Дискавери".

По его словам, первый проект "Архипелаг Онекотан" стоимостью 2,2 млрд рублей, охватывает несколько островов Северных Курил и предусматривает строительство трехзвездочной гостиницы на 127 номеров в городе Северо-Курильске, туристической деревни с автономной гидроэлектростанцией, причальными сооружениями и взлетно-посадочной полосой в бухте Шелихова. В мае 2021 года инвестор собирается возвести стройгородок для реализации проекта.

Второй проект "Итуруп Резорт" предусматривает создание всесезонного горнолыжного курорта на острове Итуруп. Проект оценивается в 21,5 млрд рублей. Из них 2 млрд рублей — частные инвестиции. По информации Ромашевского, "Васта Дискавери" ищет соинвестора для этого проекта. Еще 9,3 млрд рублей на инфраструктуру инвестор собирается привлечь в рамках федеральных программ, остальное составят заемные средства.

"Проект предполагает развитие горнолыжного, экологического, круизного и оздоровительного туризма. Планируется строительство ряда объектов: туристической деревни на 700 номеров уровня от трех до пяти звезд рядом с речкой Кипящей, горнолыжного комплекса — 2 подъемника и 13 км горнолыжных трасс, причальных сооружений в бухте Садко, смотровых площадок, экологических троп, обустройство зоны термальных источников и так далее", — отметил и.о. министра.

Проекты планируется реализовать в течение ближайших пяти лет. Это, по словам Ромашевского, позволит "привлечь на Курильские острова порядка 60 тыс. туристов ежегодно, порядка 50% из них, по оценкам инвестора, будут иностранные туристы". В настоящее время ведутся работы по расширению границ ТОР "Курилы" под эти проекты, добавил и.о. министра.

Говоря о том, на какую категорию туристов будут ориентированы эти проекты, Ромашевский отметил, что "это некий отдых от суеты, не массовая история однозначно". Этот же инвестор, по его словам, реализует на Камчатке проект "Три вулкана" и "предполагает, что турпотоки будут перетекать из Камчатки на Курилы и обратно".

Депутаты в ходе заседания скептически отнеслись к этим проектам, заявив, что поддержат их, если на 90% они будут финансироваться инвесторами, на 10% из федеральных средств. Они указали на сложные климатические условия, транспортные проблемы и сейсмичность Курил.

Согласно аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", владельцем и генеральным директором ООО "Васта-Дискавери" является Сергей Бачин.

Ранее сообщалось о планах Бачина и владельца "Интерроса" Владимира Потанина инвестировать 15 млрд рублей в проект "Парк "Три вулкана" на Камчатке, предполагающий создание курортной инфраструктуры вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый. Предполагается создание курорта с 1 тыс. гостиничных номеров, 17 километрами горнолыжных трасс и двумя канатными дорогами. Ожидается, что парк ежегодно будут посещать более 400 тыс. гостей. Строительство объектов парка начнется в 2022 году.

Бачин курирует несколько крупных проектов в сфере туризма. Среди них — горный курорт "Роза Хутор" в Сочи, курорт "Завидово" в Тверской области, курорт "Ярославское взморье" в Ярославской области.