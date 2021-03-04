"Правительство Российской Федерации постановляет: в абзацах 11 и 12 пункта 18 правил предоставления гостиничных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ от 18 ноября 2020 года № 1853 слова "нотариально заверенного" заменить словом "письменного", — говорится в документе.

Предыдущая редакция постановления правительства содержала пункт, который регламентировал размещение в гостиницах детей в возрасте до 14 лет: с 1 января 2021 года это стало возможным только при наличии нотариально заверенной доверенности от родителей сопровождающему лицу. Родители или законные представители вправе предоставить такое согласие не на каждую конкретную поездку, а один раз до достижения ребенком возраста 18 лет.

Эта норма вызвала возмущение о представителей турбизнеса, которые назвали требование нотариальных доверенностей "избыточным" и "серьезно вредящим организованному туризму".

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) с большим позитивом восприняли новость о предстоящей отмене доверенностей.

"За два месяца действия новые правила оказания гостиничных услуг уже создали немало сложностей организаторам детского туризма. Множество поездок по России на экскурсии, соревнования были отменены из-за дополнительных расходов. Средняя стоимость доверенности — 1,5-2 тыс. руб. Родители были не готовы доплачивать такие суммы и отказывались отправлять детей. Таким образом, страдали как дети, так и гостиничный бизнес. Внесение изменений в правила предоставления гостиничных услуг поможет снять эти барьеры и восстановить работу отрасли", — отметили в АТОР.