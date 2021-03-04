Ранее сообщалось, что власти Таиланда разрабатывают план по сокращению до трех дней или даже полной отмене обязательного 14-дневного карантина для иностранных туристов, прошедших вакцинацию. На новостях об ослаблении ограничений выросли акции тайских гостиничных и ресторанных операторов.

"Турбизнес Таиланда выступает за отмену карантинных ограничений для иностранных туристов уже 1 июля. Страну могли бы посетить миллионы вакцинированных путешественников", — пишет издание.

Как отмечает газета, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее предостерегла страны от поспешного ослабления ковидных ограничений. Тем не менее, успешное открытие Таиланда может побудить другие государства, зависящие от туризма, последовать его примеру.

"Постепенное открытие с соответствующими предупредительными мерами спасет предприятия, рабочие места и поддержит экономику. Программа вакцинации набирает обороты, поэтому нужно планировать дальнейшие шаги", — цитирует издание представителей тайского турбизнеса.

Таиланду удалось сдержать вспышку пандемии COVID-19 в начале года. По состоянию на 4 марта в стране зафиксировано 26,1 тыс. случаев коронавируса, скончались 85 человек. Ежедневный прирост новых случаев составляет 35.