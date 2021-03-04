"Если не будет очередной волны ковида до августа, то к августу город начнет возвращаться к тем объемам туристического потока, к которым привык, к обычным объемам. Может быть, не на 100%, но на 70-80%. Прогноз для Петербурга благоприятный", — сказала руководитель АТР Майя Ломидзе в четверг на встрече представителей туротрасли в Петербурге.

Рост турпотока город ожидает уже в апреле, добавила она.

"Наши аналитики считают, что буквально с апреля в Петербурге начнется траектория роста. Мы видим это по запросам, которые есть в разных городах на Питер", — сказала Ломидзе.