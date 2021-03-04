"Общие положительные тренды дают нам возможность продолжить постепенное снятие ограничений. Поэтому с завтрашнего дня, с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, начинают действовать следующие решения. Снова будет разрешена работа заведений общественного питания в круглосуточном режиме. Напомню, на сегодня их режим был ограничен", — сказал Кувшинников.

Кроме того, согласно решению оперштаба, с 50 до 75% увеличивается максимальная загрузка залов учреждений культуры, кинозалов, концертных залов, а также спортивных трибун. Возобновляется работа развлекательных центров, в том числе детских игровых комнат на территории объектов торговли, с загрузкой не более 50%. Разрешается работа детских лагерей с дневным пребыванием.

По словам Кувшинникова, за последние два месяца ежедневные приросты заболевших COVID-19 в Вологодской области снизились более, чем в два раза, а ежедневное число выздоравливающих превышает число заболевших. Продолжает снижаться и число госпитализированных с коронавирусом пациентов.

Тем не менее, по словам Кувшинникова, ситуация в регионе по-прежнему эпидемическая. В Вологодской области продолжает действовать масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий, а также режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности из-за COVID-19 в регионе продлили до 31 марта.