"Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до четырех дней", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в четверг.

Там напомнили, что в связи с праздником россиян ожидают длинные выходные, с 6 по 8 марта, рабочими будут 9-12 марта.

Кроме того, в пресс-службе сказали, что длинные выходные ожидаются еще в мае, в связи с чем, первые две рабочие недели месяца также будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Летом ожидается одна короткая неделя: 12 июня празднуется День России, праздник выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

Единственная в этом году трехдневная рабочая неделя ожидается в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября, для этого выходной день с субботы 2 января переносится на пятницу, 5 ноября.

"Таким образом, в первую ноябрьскую неделю на работу выходим с 1 по 3 ноября, а отдыхаем с 4 по 7 ноября", — уточнили в пресс-службе.

В Роструде добавили, что последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря с этого года считается выходным.