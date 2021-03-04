"Средний чек (в кафе и ресторанах — ИФ) составит 700 — 2,5 тыс. рублей на человека. Молодежь и студенты, скорее всего, предпочтут отметить праздник в одном из сетевых предприятиях быстрого питания. Стоимость посещения составит в среднем 600 — 800 рублей", — отметил и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Всего в Подмосковье в праздничные дни будет работать более 800 ресторанов, 3 тыс. кафе и 400 баров.