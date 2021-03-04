"Площадь заповедника с учетом расширения составит 11 338,76 га. В результате, "Утриш" будет представлять собой единый природный комплекс и станет единой заповедной территорией с самым большим охраняемым участком акватории Черного моря в границах России", — сказала Абрамченко, ее слова цитирует пресс-служба в четверг.

Вице-премьер добавила, что расширение территории заповедника будет способствовать сохранению его экосистемы, развитию экологического туризма, а также росту туристической привлекательности региона.

По ее словам, в настоящее время малый размер территории заповедника не позволяет эффективно сохранять редкие природные комплексы сухих субтропиков и подводные экосистемы Черноморского побережья Кавказа. Также проблемой для заповедника является его расположение между туристическими городами Анапа и Новороссийск.

Расширение территории заповедника будет способствовать сохранению уникального природного комплекса и редких видов животных, отмечает Абрамченко.

На территории "Утриша" обитают животные, включенные в международную Красную книгу, — это черноморская морская свинья (азовка), а также в Красную книгу России — обыкновенный дельфин и черноморская афалина. Особого сбережения и защиты в заповеднике требуют популяции 16 видов птиц, семи видов млекопитающих и 10 видов пресмыкающихся, включенных в Красную книгу России.

Заповедник "Утриш" расположен на полуострове Абрау в Краснодарском крае. По многообразию видов растений, произрастающих в заповедниках России, "Утриш" входит в тройку лидеров. Его уникальные экосистемы представлены сухими восточно-средиземноморскими субтропиками с большим числом эндемиков и реликтов, сохранившимся с третичного периода. Территория заповедника имеет статус ключевой орнитологической территории России.