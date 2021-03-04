Они будут обслуживать в основном местных путешественников, поскольку международное транспортное сообщение пока полностью не восстановлено из-за эпидемии COVID-19, сообщает агентство "Синьхуа". В том числе Marriott будет стремиться удовлетворить спрос населения на поездки на короткие расстояния в выходные дни и использовать новые методы для привлечения молодежи.

В начале этого года в Шанхае был открыт 50-й отель сети. В результате этот мегаполис стал первым городом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, число гостиниц Marriott в котором превысило отметку 50.

В 2021 году Marriott планирует продолжить развитие бизнеса не только в крупнейших китайских городах, но и расширить свое присутствие в других городах. Например, 15 новых гостиниц планируется построить в городе Сиань провинции Шэньси (рядом с которым расположена знаменитая "Терракотовая армия").

"Китай является локомотивом восстановления мировой экономики, несмотря на суровые испытания, вызванные пандемией", — заявил региональный вице-президент Marriott International в восточном Китае У Чжунсянь.

По его словам, благодаря эффективным мерам контроля и профилактики COVID-19 со второго полугодия 2020 года бизнес Marriott в Китае быстро восстанавливается. Около 90% отелей сети в стране получают прибыль. В прошлом году компания открыла 36 гостиниц в КНР.

По прогнозу Китайской академии туризма, в 2021 году в стране будет совершено 4,1 млрд поездок внутри страны, что на 40% превысит показатель прошлого года.

Marriott International управляет более чем 7 тыс. гостиниц в 131 стране под 30 брендами. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.