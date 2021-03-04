"В этом году город-курорт уже принял почти 1 миллион туристов. Этот показатель на 3% выше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Более того, в дни предстоящих праздников власти Сочи прогнозируют высокую загрузку гостиничных комплексов.

"В настоящий момент все объекты размещения курорта при заселении гостей продолжают соблюдать обязательный комплекс профилактических мер, которые позволяют контролировать эпидемиологическую ситуацию в городе. Благодаря этому курортный сезон удастся провести не только экономически эффективным, но и безопасным", — цитирует пресс-служба мэра Сочи Алексея Копайгородского.