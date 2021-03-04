"Хочется, конечно, чтобы все инвесторы, все участники бизнеса — и гостиничного, и горнолыжных комплексов все-таки более плотно взаимодействовали с региональными органами власти, чтобы были единые подходы. Соответственно, мы обращаем внимание на те вопросы и ту проблематику, которая к нам поступает, и здесь конечно все-таки хочется, чтобы вы в связке работали, потому что нам очень важно мнение региональных властей. Мы — за систему", — сказала Меньшикова во время сессии "Развитие внутреннего туризма в период и после пандемии" форума "Большой открытый диалог" в четверг.

По ее словам, когда же будет общее обращение непосредственно от региональных властей с поддержкой, тогда вопросы решаются совместно и по-другому.

"Здесь необходима взаимосвязь с регионом, потому что очень тяжело отдельно работать с бизнесом на региональном уровне без поддержки региональных властей. Я призываю вас именно к такому плотному взаимодействию", — подчеркнула эксперт.

В свою очередь во время сессии форума замминистра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян выразил надежду на то, что региональные власти, в том числе, на Среднем Урале "стремятся к такому взаимодействию, чтобы все стороны получали от этого максимальный эффект".