Большинство из них расположены в Московской области: Голутвин, Одинцово, Голицыно, Кубинка, Дрезна, Немчиновка, Чехов, Пушкино, Мытищи, Серпухов, Можайск и Дмитров. В Смоленской области — в Вязьме, Сафоново, Рудне, Рославле и Ельне. В Курской — в Конышевке и Коренево. Во Владимирской — в Александрове, в Тульской — в Ясной Поляне, в Брянской — в Орджоникидзеграде. В Москве — в Кунцево-1 МЦД-1 и на Каланчевской МЦД-2.

"Эти здания являются объектами культурного наследия, каждый из которых имеет уникальную летопись", — отметили в пресс-службе. Московская железная дорога обслуживает 10 регионов страны: Москву, Московскую, Калужскую, Тульскую, Орловскую, Курскую, Рязанскую, Смоленскую, Брянскую и частично Владимирскую области.