"Правительство ввело очень строгие ограничения, более суровые, чем прошлой весной. У нас фактически чрезвычайное положение", — сказала Каллас на пресс-конференции в четверг, комментируя принятые правительством антикоронавирусные меры.

Она отметила, что законодательство изменено таким образом, чтобы правительство могло вводить ограничения без объявления чрезвычайного положения.

Премьер добавила, что койко-места в больницах и аппараты искусственного вентилирования легких задействованы примерно на три четверти, а резервы ограничены.

"Вирус распространяется взрывообразно. Март будет очень тяжелым", — отметила глава правительства.

В связи с быстрым распространением коронавируса правительство Эстонии утвердило решение о введении новых ограничений, которые вступят в силу 6 марта и будут действовать предварительно по 28 марта.

Согласно распоряжению правительства, все непродовольственные магазины и предприятия общественного питания по выходным дням будут закрыты. Исключение сделано для аптек, магазинов оптики и зоомагазинов, которые смогут работать и по выходным. Предприятия общественного питания по будним дням по-прежнему смогут обслуживать клиентов на месте до 18:00. В работающих магазинах также вводится требование 25%-ной заполняемости и сохраняется требование носить маски.

С 6 марта запрещены спортивные соревнования, а также спортивные и пропагандирующие подвижный образ жизни мероприятия, школьники продолжат дистанционное обучение, за исключением учащихся 1-4 классы.

По данным департамента здоровья, в среду был зафиксирован уже четвертый наивысший суточный показатель заболеваемости за последние 10 дней: 1 467 инфицированных. В четверг выявлены 1 420 заразившихся коронавирусом за сутки, умерли восемь человек.

С начала пандемии в Эстонии выявлено 70 610 случаев COVID-19, всего умерли от коронавируса 623 человека.