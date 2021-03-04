"В рамках фестиваля центральная площадь столицы соберёт всех любителей национальной кухни, в особенности сезонного блюда — черемши", — сказал представитель ведомства.

По его словам, жителей и гостей республики ждут концерт национальных творческих коллективов и артистов, выставка народных художественных промыслов, ярмарка продукции "Сделано в Ингушетии".

Кроме того, намечено проведение конкурса среди муниципальных районов республики в номинации "Самый гостеприимный район" и мастер-класс от ремесленников республики, а девушки посоревнуются в быстрой чистке черемши в номинации "Сув", что в переводе с ингушского означает "хорошая хозяйка".

Как отметил глава Комитета по туризму республики Беслан Мизиев, фестиваль проводится в целях популяризации гастрономического направления в туристической деятельности региона.

"Надеемся, что кулинарный досуг станет началом брендирования новых открытых туристических фестивалей для местных жителей и гостей Ингушетии как территории для успешного развития гастротуризма", — привел агентству слова Мизиева сотрудник пресс-службы.

Мероприятие проводится при организационной поддержке мэрии Магаса близ главной достопримечательности равнинной части Ингушетии — стометровой башни Согласия.