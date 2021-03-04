"Нужно понимать: началась третья волна пандемии коронавируса в Украине", — сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг.

Шмыгаль подчеркнул, что процесс вакцинации в мире займет минимум два года, в течение которых будет сохраняться необходимость соблюдения масочного режима.

По словам премьера, как только большая часть областей Украины перейдет в "красную" зону эпидемиологической опасности, скорее всего, придется вновь возвращаться к введению локдауна, хотя очень бы не хотелось этого.

"Не нужно тешить себя иллюзиями, что вакцина всех спасет", — подчеркнул он.

Премьер также допустил возможность начала четвертой и пятой волны пандемии.