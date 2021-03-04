"2020 год показал, насколько важно развивать внутренний туризм. Предлагаю разработать комплексную программу развития туристического бизнеса с привлечением инвестиций из различных источников — государственных программ, национальных проектов и частных инвестиций. Учитывая разнообразие природы и красоту Пензенского края, предлагаю включить в эту комплексную программу мероприятия по развитию глэмпинга и кемпинга", — сказал губернатор.

Он добавил, что в муниципальных районах выделят площадки, которые будут интересны для развития туристической отрасли.