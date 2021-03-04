"Если это возможно, попросил бы, чтобы не 2021-2022 год был. Мы можем справиться в 2021-м", — сказал Кара-оол в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Он рассказал, что аэропорту не так давно был присвоен международный статус.

"Остаётся только его ввести в действие", — добавил Кара-оол.

По его словам, уже выделены средства на проектную документацию, которая должна быть готова уже в этом марте.

Глава республики сказал, что пока ещё не поданы документы в Минтранс, но это будет сделано.

"Очень поддерживаю то, что было сказано. Потому что международный статус даст возможность развивать ваши отношения с другими странами", — сказал премьер.

Аэропорт Кызыла (ФКП "Аэропорт Кызыл") основан в 1946 году, сотрудничает с тремя российскими авиакомпаниями ("Нордстар", "КрасАвиа" и "ИрАэро"), обеспечивающими сообщение республики с Москвой, Красноярском, Новосибирском, Иркутском и Абаканом. Базовый перевозчик — авиакомпания "Тува Авиа", чья география полетов ограничена домашним регионом.

В сентябре 2019 года аэропорт "Кызыл" получил статус международного.

Ранее в ходе реконструкции была удлинена взлетно-посадочная полоса до 3 км, а также модернизированы наземные мощности и службы, что позволило авиапредприятию принимать суда любого типа.