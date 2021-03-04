"На неделе Travel&Connectivity представители более сотни стран приняли участие в онлайн дискуссиях и мероприятиях, посвященных теме туризма и его роли в международной экономике. Россия представила видеопроект, в котором глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о развитии туризма в стране, о мерах, которые были предприняты по борьбе с пандемией и их эффективности, электронной визе и о самых популярных направлениях путешествий по стране, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Владивосток", — сообщает пресс-служба ведомства.

Там отметили, что видеоролик стал приглашением для туристов со всего мира отправиться в Россию после нормализации эпидемиологической ситуации и возобновления международного авиасообщения.

"Идея проекта – представить разную Россию – динамичную, современную, самобытную. Когда в Москве полночь, во Владивостоке – ранее утро, когда в самой холодной точке планеты Якутии минус 50, в курортном Сочи плюс 20, когда на юге еще цветут лотосы, на севере уже появляется первое полярное сияния. Многовековая культура, в которой переплелось влияние Запада и Востока, традиции всех мировых конфессий и наследие более сотни национальностей. И все это Россия, которая сама – целый мир!", — рассказала Догузова.

По ее словам, въездной туризм – одно из важнейших направлений восстановления отрасли, и участие Ростуризма в Pre-Eхро–2020 – это возможность продемонстрировать открытость России и готовность принимать гостей со всего мира.

Всемирная выставка Expo-2020 пройдет в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. В течение шести месяцев в павильоне России на ней будут представлены сменные экспозиции регионов Российской Федерации.

Выставка может стать крупнейшей в истории. Планируется, что ее посетят 25 миллионов человек, а количество стран-участников составит 192.