"Согласно данным авиакомпаний, "Победа" с 1 июля начнет выполнять полеты на рейсах Москва-Барнаул-Москва. "Аэрофлот" в это же время уйдет с данного маршрута", — сказал представитель аэропорта.

"Победа" впервые заходит в Алтайский край.

Согласно поисковой системе на сайте авиакомпании, лоукостер выполнит первый полет из Барнаула в московский аэропорт "Шереметьево" 2 июля. Это будет утренний рейс со временем вылета в 5:45.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". В прошлом году перевезла 9,1 млн человек (-12% г/г), став по этому показателю третьей авиакомпанией в РФ. Парк состоит из 34 Boeing-737 Next Generation.