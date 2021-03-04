Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что с марта Турция начинает ослаблять ковидные ограничения. В первую очередь будет упразднен комендантский час, который в стране действует на протяжении выходных и по вечерам в будни.

На данный момент ограничения были ослаблены в популярных у туристов регионах – в частности, в Анталье, Стамбуле и Месопотамии – там заработали кафе и рестораны, сокращены или отменены локдауны по выходным.

"Снятие ограничений, пусть пока и частичное, позитивно сказывается на продажах туров. Динамика бронирований туров в Турцию на весну-лето хорошая. Стимулируют спрос и действующие пока акции раннего бронирования со скидками от отелей", — рассказали в АТОР.

Ряд туроператоров расширили полетные программы в Турцию из Москвы и регионов благодаря хорошему спросу. В некоторых компаниях путешественники бронируют поездки и на осень – вплоть до ноября.

"Послабления добавили популярности и коротким сити-турам в Стамбул, Каппадокию и Месопотамию. Еженедельный рост продаж – 15%, хотя до восстановления прошлогодних объемов пока далеко. В самом разгаре сейчас продажи летних туров в Анталью и на Эгейское побережье Турции в Даламан", — отметили в ассоциации.

Там добавили, что к началу летнего сезона в популярных у туристов регионах Турции все основные ограничения будут сняты. А главное, будет отменено требование отрицательного теста на ковид при въезде.

"Основным сдерживающим фактором для поездок в Турцию сейчас остается необходимость предъявлять отрицательный ПЦР-тест для посадки в самолет. Большинство туристов сейчас вынуждены делать платные тесты, что существенно влияет на стоимость поездки – особенно, если речь идет о семье из четырех человек. Пока это правило действует до 26 мая, скорее всего, продлевать его после этой даты не будут", — считают в АТОР.

Ранее сообщалось, что турецкие отели ждут притока иностранных туристов в июне. По сравнению с прошлым годом турпоток вырастет вдвое.